На Донбассе НВФ 8 раз обстреляли позиции ООС

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Украинские бойцы ликвидировали двух членов НВФ, еще троих ранили

За прошедшие сутки, 19 июня, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате украинские военные ликвидировали двух членов НВФ и еще трех ранили. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, обстрелы украинских позиций вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от Крымского противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Шумы НВФ выпустили 8 мин из минометов калибра 82 мм. Кроме этого, обстрелы велись возле Орехового и Хутора Свободного.

Также в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле Славного противник открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Украинские воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили врага прекратить свои агрессивные действия", – отметили в пресс-центре штаба.

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По данным разведки, 19 июня украинские военнослужащие ликвидировали двух и ранили по меньшей мере трех членов вооруженных формирований.

С начала текущих суток обстрелы со стороны НВФ зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи Авдеевки. По предварительной информации, потерь и пострадавших нет.

Напомним, накануне на Донбассе в поселке Новотошковское Луганской области в результате разрыва мины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.