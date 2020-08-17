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Судью Вовка могут отстранить от должности председателя Окружного админсуда

Судью Павла Вовка подозревают в захвате власти Flickr

По словам Холодницкого, соответствующее решение уже рассматривается

Председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка могут отстранить от занимаемой должности. Об этом во время брифинга заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По словам Холодницького, соответствующее решение уже рассматривается, поскольку ранее судья получил уведомление о подозрении по делу о захвате власти руководства ОАСК.

"Есть подозрение, врученное в соответствии с законом, сейчас принимается решение об отстранении от должности", - сказал глава САП.

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Напомним, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пятерым судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

Позже Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, действовавших в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком.

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