Суд выпустил из-под стражи одного из фигурантов дела об изнасиловании в Кагарлыке

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Сейчас мотивация суда не известна

Голосеевский районных суд Киева отпустил из-под стражи бывшего полицейского Ярослава Левандюка, который является фигурантом дела о пытках и изнасиловании женщины в Кагарлыкском отделении полиции в Киевской области. Об этом рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко со ссылкой на прокурора по делу, сообщает hromadske.

Как отмечается, сторона обвинения просила продлить подозреваемому содержание под стражей, однако суд отпустил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Поскольку сейчас есть только резолютивная часть решения, пока мотивация суда неизвестна. Полный текст решения обнародуют 2 ноября.

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В то же время Симоненко отметила, что представители потерпевшей надеются на обжалование этого решения.

"Для освобождения лица, которое подозревается в особо тяжком преступлении, из-под стражи должны быть веские основания. Что именно изменилось со времени избрания меры пресечения и почему изменилось мнение судьи, не понятно. Ждем полного текста решения", — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области по непринятию мер к пресечению незаконных действий подчиненных.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции. Злоумышленники были перемещены в изолятор временного содержания.

26 мая бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.

В начале июля в Киеве суд избрал меру пресечения еще двум работникам Кагарлыкского отделения полиции, которых подозревают в пытках.