Суд вновь наложил арест на коллекцию картин Порошенко, - адвокат

Арест коллекции картин Порошенко Фото из открытых источников

Арест на эти картины был отменен в начале августа

Печерский районный суд повторно арестовал коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко. Об этом во время брифинга рассказал адвокат Илья Новиков, сообщает Укринформ.

"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", - отметил защитник.

По словам Новикова, такой шаг свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

Напомним, в начале августа Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции картин пятого президента Украины Петра Порошенко.

В конце мая сотрудники Государственного бюро расследований штурмом взяли здание Национального центра народной культуры "Музей Ивана Гончара", где пятый президент Украины Петр Порошенко открыл выставку картин из своей семейной коллекции.

Впоследствии, 29 мая, Порошенко вызвали в ГБР в деле о разговоре с Байденом, однако в тот день экспрезидент Украины попросил музей Ивана Гончара устроить выставку картин.