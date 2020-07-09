Суд в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции об аресте Антоненко
Прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд
Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес рассмотрение меры пресечения подозреваемому в организации убийства Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
По словам защиты, прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд. Из-за этого адвокаты предложили вызвать курьера на место потери, но суд отказал в продолжение заседания, так как ему необходимо время для ознакомления с материалами.
Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре 3 дня на поиск материалов. Заседание перенесено на 10:30 13 июля.
Также прокуроры не внесли в обвинение смену статей, которые подразумевают ужесточение меры пресечения для Антоненко.
Ранее Андрей Антоненко заявлял, что в СИЗО на него давили и не оказывали медицинскую помощь. Кроме того, в последнее время его и Юлию Кузьменко беспокоят проблемы со здоровьем.