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Суд в четвертый раз перенес рассмотрение апелляции об аресте Антоненко

Фото из открытых источников

Прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд

Киевский апелляционный суд в четвертый раз перенес рассмотрение меры пресечения подозреваемому в организации убийства Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам защиты, прокуроры потеряли том обвинения по дороге в суд. Из-за этого адвокаты предложили вызвать курьера на место потери, но суд отказал в продолжение заседания, так как ему необходимо время для ознакомления с материалами.

Коллегия Апелляционного суда дала прокуратуре 3 дня на поиск материалов. Заседание перенесено на 10:30 13 июля.

Также прокуроры не внесли в обвинение смену статей, которые подразумевают ужесточение меры пресечения для Антоненко.

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Ранее Андрей Антоненко заявлял, что в СИЗО на него давили и не оказывали медицинскую помощь. Кроме того, в последнее время его и Юлию Кузьменко беспокоят проблемы со здоровьем.

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