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Суд снова отправил Стерненко под ночной домашний арест

Сергей Стерненко Фото из открытых источников

Прокурор просил избрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней

Приморский районный суд Одессы отклонил ходатайство прокурора о заключении под стражу экс-лидера областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненко и поместил его под ночной домашний арест. Об этом сообщает "Укринформ".

"Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей вынесла решение о применении в отношении подсудимого Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00 утра", - огласил решение председательствующий судья Сергей Кичмаренко.

Прокурор Юрий Бачинский просил избрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

На заседании 18 декабря суд продолжил исследовать доказательства по делу, в частности видеозаписи следственных экспериментов с Александром Исайкулом, который напал на Стерненко 24 мая 2018 года, и свидетелем нападения Натальей Усатенко.

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее говорил", - прокомментировал Стерненко решение суда в Facebook.

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Напомним, вчера, 17 декабря, активист Сергей Стерненко заявил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте для него, а предыдущий домашний арест у него закончился еще почти 3 недели назад.

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