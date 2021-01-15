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Суд признал китайских инвесторов "Мотор Сичи" потерпевшей стороной от действий СБУ

Мотор Сич

Судья полностью согласился с доводами адвокатов инвесторов

Печерский районный суд Киева впервые признал китайских инвесторов компании "Мотор Сич" потерпевшей от противоправных действий Службы безопасности Украины. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что соответствующее решение суда было вынесено 13 января. Этот вердикт обязывает следователя ГБР, который расследует уголовное дело относительно действий СБУ, признать компанию Skyrizon потерпевшей стороной.

Речь идет о досудебном расследовании относительно противодействий должностных лиц СБУ хозяйственной деятельности акционеров ПАО "Мотор Сич". В целом судья полностью согласился с доводами адвокатов китайских акционеров, чем подтвердил необоснованность претензий Службы безопасности Украины к ним.

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Известно, что после получения статуса потерпевшей стороны акционеры смогут проводить расследование, собирать доказательства, назначать и вести экспертизы, а также предоставлять следствию доказательства нарушения закона представителями Службы безопасности.

Справка

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Акции предприятия "Мотор Сич", проданы китайским инвесторам, находятся под арестом с апреля 2018 года по ходатайству следователя СБУ, с целью сохранения вещественных доказательств по возбужденному в июле 2017 года уголовному делу. До этого китайские инвесторы имели договоренность о совместной концентрацию акций компании с государственным концерном "Укроборонпром", который должен был получить около 25% акций, китайский инвестор сконцентрировать более 50%. Сейчас украинская и китайская стороны называют то соглашение неактуальным.

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Напомним, не так давно китайские инвесторы компании "Мотор Сич" подали иск против Украины в международный арбитраж. Иск касался поощрения и взаимной защиты инвестиций.

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