Суд постановил уволить Сытника, возбудить против него уголовное дело и назначить нового и.о. директора НАБУ
Окружной админсуд Киева постановил отстранить от должности директора НАБУ Артема Сытника. Он дал указание Минюсту вычеркнуть Сытника из реестров как руководителя.
Об этом идет речь в решении суда от 26 октября, которое оказалось в распоряжении "Страны".
Суд принял такое решение по ходатайству ранее уволенного руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Кареева. Его решением ОАСК в этот же день восстановили в должности, признав распоряжение Сытника об увольнении незаконным.
А также, по ходатайству Кареева, издали отдельное решение, в котором определили: во избежание дальнейших правонарушений со стороны директора НАБУ необходимо исполнить решение Конституционного суда от 28 августа 2020 года, который признал указ Порошенко о назначении Сытника незаконным.
Суд среди прочего постановил:
- направить в ГБР указание открыть уголовное дело за неисполнение решения КС Сытником (статья 382) и за попытку незаконного захвата власти (статья 109), а также незаконное присвоение властных полномочий (статья 353).
- направить замам Сытника указание "принять соответствующие меры реагирования" из-за неисполнения решения КС (то есть, надо полагать, решить - кто из них будет и.о. главы НАБУ вместо Сытника, - ред.),
- потребовать у Кабмина выделить министра для координации деятельности НАБУ, то же указание послать в Совбез,
- дать указание Минюсту вычеркнуть Сытника из Единого реестра как руководителя НАБУ,
- все перечисленные органы должны уведомить ОАСК в течение месяца после получения этого решения о принятых мерах по его выполнению.
В мотивировочной части решения указывается, что в ноябре 2019 года против Александра Кареева начали служебное расследование. Оно было связано с одним из уголовных производств, которые вел детектив. В мае приказом Сытника Кареева уволили из НАБУ.
Окружной админсуд признал незаконным и само служебное расследование, и два приказа Сытника - о дисциплинарном взыскании детектива и его увольнении.
Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.
Однако, в КСУ отметили, что не имеют полномочий увольнять кого-то или восстанавливать в должности.