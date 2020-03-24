Суд Польши приговорил троих поляков за поджог союза венгров в Ужгороде

Все трое обвиняемых также должны уплатить штрафы и возместить убытки, нанесенные пожаром

Суд в Кракове признал трех поляков, праворадикалов с подозрением пророссийских связей, виновными в совершении террористического акта в Украине, поджоге венгерского центра в Ужгороде в феврале 2018 года. Об этом сообщает Gazeta Krakowska.

Отмечается, что суд приговорил 29-летнего Михала Прокоповича, организатора преступления, к трем годам лишения свободы. Прокопович является членом прокремлевской партии "Смена" ("Zmiana"), лидера которой, Матеуша Пискорского, польские спецслужбы обвинили в шпионаже на российскую разведку. Прокопович также является членом неонацистской организации "Фаланга" (Falanga).

Именно Прокопович дал телефоны и деньги двум исполнителям операции. Прокуратура просила для него 4,5 года заключения.

Непосредственные исполнители заказа, Адриан Марглевський и Томаш Шимковяк, получили 2 и 1 год соответственно. Оба они связанные с парамилитарной организацией "Стрелец" (Strzelec).

Все трое обвиняемых также должны уплатить штрафы и возместить убытки, нанесенные пожаром.

Прокуратура утверждала, что деятельность подсудимых была направлена на "подрыв украинской политической системы и углубление национальных междоусобиц между украинцами и венграми". Суд разделил мнение следователей о том, что произошло террористическое правонарушения.

Напомним, нападение на венгерский центр в Ужгороде произошел 4 февраля 2018 года, когда внутрь через окно был брошен коктейль Молотова. Позже того же месяца центр подожгли и огонь разрушил часть помещения. Вскоре польское агентство по вопросам внутренней безопасности задержало трех подозреваемых.