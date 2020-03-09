Суд по делу MH17: Подозреваемые не могут прятаться за правилами войны

Они не представляли ни одну законную военную операцию

Прокуратура Нидерландов считает, что подозреваемые в сбитии Боинга MH17 на Донбассе не могут прятаться за законами войны, поскольку они не проводили законную военную операцию, передает "Европейская правда".

Прокурор Вард Фердинандюсс считает, что представителям НВФ, причастные к сбитию авиалайнера, "не удастся спрятаться за законами войны", а следовательно ничто не мешает преследовать их в суде.

Таким образом прокуратура пыталась предупредить защиту подозреваемых относительно того, что их нельзя судить по уголовному праву, а взамен их действия подпадают под так называемое международное гуманитарное право – то есть под конвенции, регулирующие правила и обычай войны.

Представители так называемой "ДНР" не соответствуют требованиям международного гуманитарного права, пояснил Вард Фердинандюсс, поскольку они не представляют армию любого суверенного государства.

"Наш вывод: подозреваемые не имеют иммунитета комбатантов, они подлежат преследованию как обычные граждане", - отметил прокурор.

Ранее сообщалось, что один из фигурантов катастрофы MH17 управлял штурмом воинской части в Крыму.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Гаагский окружной суд начал рассмотрение дела о сбитии пассажирского самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" рейса МН17 в судебном комплексе "Схипхол".

Ранее судья Окружного суда Гааги Йоланда Вейннобел рассказала, что на данный момент в делу о сбитии малазийского Boeing рейса MH17 на Донбассе есть только один обвиняемый, которого будут представлять два адвоката. Им оказался подполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, которого защищают в суде адвокаты Сабина тэн Дуссхате и Баудевейн ван Эйк с нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.