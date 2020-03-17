Суд перенес рассмотрение дела в отношении пяти экс-беркутовцев на лето

Заседание признаено на 4 июня

Пятеро беркутовцев, находившихся в списке на обмен удерживаемыми лицами Фото из открытых источников

Святошинский районный суд Киева перенес рассмотрение дела против пяти бывших беркутовцев, которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана, на 4 июня. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно сообщению, суд во вторник, 17 марта, проходил в закрытом режиме в связи с карантином. Известно, что на заседании присутствовали двое из пяти освобожденных беркутовцев, а именно Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Как отмечается, суд отобрал у них личное обязательство являться на процесс. Также председательствующий судья Сергей Дячук отметил, что в трех других обвиняемых такие обязательства не отбирались.

"Суд подчеркивает, что на сегодняшний день отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе освобожденных обвиняемых", - заявил он и добавил, что это обстоятельство может помешать присяжным вынести приговор.

Из-за угрозы жизни присутствующих судья решил не проводить заседание 17 марта и перенес дело на 4 июня на 12:00.

Напомним, пятеро экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане в 2014 году, были переданы на обмен 29 декабря, что происходил между ОРДЛО и украинской стороной на КПВВ "Майорское".