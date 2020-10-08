Суд отстранил одного из присяжных по делу Шеремета

Суд сменил присяжного Юрия Михайленко на Юрия Федоренко

Шевченковский районный суд Киева принял решение об устранении одного из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания, передает "Украинская правда".

"Суд постановил отстранить присяжного Юрия Михайленко от дальнейшего рассмотрения уголовного производства по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь...",- сказала председательствующая судья.

Справка:

Присяжный Юрий Михайленко - муж Анны Чупиной, которую автоматическая система тоже выбирала для рассмотрения дела. Чупина взяла самоотвод, сославшись на то, что закон запрещает работать вместе с родственником. Михайленко самоотвод не взял. Из-за этого защита еще в начале хотела устранить присяжного, однако суд отказал.

После этого защита во второй раз хотела устранить Михайленко, сославшись на то, что закон обязывает присяжного правдиво отвечать на вопросы сторон, а мужчина, вероятно, соврал, когда говорил, что не живет вместе с Чупиной. Тогда суд тоже отказался отвести Михайленко.

После этого прокурор обратился в полицию и попросил проверить, действительно ли Михайленко и Чупина живут вместе. После того, как информация подтвердилась, отвести присяжного попросил уже прокурор, и суд эту просьбу удовлетворил.

После вынесения постановления суд предложил Михайленко дать объяснения, однако тот отказался.

В деле есть двое запасных присяжных, и одним из них - Юрием Федоренко – суд заменил Михайленко.

Федоренко - предприниматель, занимается управлением недвижимости. Присяжным работал уже по двум уголовным делам. По его словам, он участвовал в обоих Майданах.

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Напомним, 28 сентября, на заседании Шевченковского районного суда Киева определили состав суда для рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Впоследствии, в обвинительном акте, который зачитал прокурор в Шевченковском райсуде Киева, указано, что следствие не смогло установить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета.