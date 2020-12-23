live
Новости » События Читати новину українською

Дело АН-26: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Дроздова

Самолет АН-26 после авиакатастрофы

 Фото из открытых источников

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте и избрал другую меру пресечения

Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибель 26 военнослужащих. Об этом сообщает hromadske. 

По данным следствия, Сергей Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже когда это не было предусмотрено плановым таблицам полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи. 

"Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 года утверждена трехступенчатую концепцию системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утверждено решение руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков", ㅡ отметил прокурор Антон Зеленский.

Это по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов. 

Новости по теме: Катастрофа Ан-26: Нарушения были допущены как на стадии подготовки к полетам, так и на стадии осуществления полетов, – ГБР

Ранее сообщалось, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщено о подозрении трем военным служебным лицам по факту крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года, в котором погибли 26 военнослужащих. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19, – Зеленский У Макрона обнаружили коронавирус COVID-19 "Свидание" с "Моной Лизой": Лувр продал возможность увидеть картину без стекла за 80 тысяч евро Слишком громко квакали: Во Франции лягушки проиграли суд, теперь их пруд осушат
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Как министры борщ варили. МВФ в Украине. Должность для Витренко | Ток-шоу
Митинг предпринимателей в Киеве: От Офиса президента - до дворца
Должность для Витренко. Митинг ФЛП. Новый штамм коронавируса | Детали дня / 22.12.20
ФЛП идут во Дворец
Снежана Егорова | Ток-шоу