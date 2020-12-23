Дело АН-26: Суд отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил Дроздова

Самолет АН-26 после авиакатастрофы Фото из открытых источников

Таким образом суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте и избрал другую меру пресечения

Печерский суд Киева отпустил под личное обязательство командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова по подозрению в халатности, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибель 26 военнослужащих. Об этом сообщает hromadske.

По данным следствия, Сергей Дроздов в 2018 году утвердил временный курс для летчиков, где указывалась возможность курсантам 5-го курса в двух упражнениях выполнять полеты конвейером на самолетах Ан-26. Однако, это решение не было утверждено заводом производителем, как этого требует процедура.

Таким образом, по мнению следствия, Дроздов создал ложное представление у военнослужащих в Харьковской области о легальном и безопасном использовании полетов конвейером у курсантов и других курсов, и в других упражнениях. Такая практика имела место с апреля 2018 года по сентябрь 2020, даже когда это не было предусмотрено плановым таблицам полетов и разрешениями производителей самолетов, отмечают следователи.

"Кроме того, командующим Воздушных сил 1 марта 2019 года утверждена трехступенчатую концепцию системы летной подготовки курсантов летного факультета, а также в феврале 2020 года утверждено решение руководства ХНУПС, которыми предусмотрено осуществление совместной подготовки курсантов летчиков и курсантов штурманов на самолете Ан-26 за счет топлива, которое выделялись на подготовку курсантов летчиков", ㅡ отметил прокурор Антон Зеленский.

Это по мнению следствия, и привело к тому, что на борту находилось большее количество курсантов.

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Ранее сообщалось, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса Генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщено о подозрении трем военным служебным лицам по факту крушения самолета Ан-26 под Харьковом 25 сентября 2020 года, в котором погибли 26 военнослужащих.