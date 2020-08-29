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Суд отправил в тюрьму одного из нападавших на автобус "Патриотов - За Жизнь" под Харьковом

В Харьковской области обстреляли автобус активистов организации "Патриоты – За жизнь" Илья Кива

Нападавшего отправили в тюрьму на два месяца без права залога

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения одному из нападавших на автобус "Патриотов - За Жизнь". Об этом в субботу, 29 августа, стало известно из прямой трансляции из зала суда, сообщает "Страна". 

Отмечается, что злоумышленник останется в СИЗО до 25 октября без права залога.  

Однако глава Киевской региональной организации "Национального корпуса" Сергей Тамарин выразился против вердикта суда. В частности, он заявил, что "судья не слышит улицу и действует против закона".

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Напомним, 27 августа на трассе Киев–Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". По горячим следам банду нападавших задержала полиция. 

Позже стало известно, что нападавшие на членов объединения нардепа Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь!" были на машине, принадлежащей главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области Ивану Куриленко.

Когда стало известно, что дело будет рассматривать Киевский суд Харькова, в "Национальном корпусе" начали собирать группу поддержки. На данный момент здание суда ограждено железным забором, а националистов внутрь не пустили. Вокруг территории здания суда дежурят отряды правоохранителей.

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