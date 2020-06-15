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Суд отправил Стерненко под домашний арест на 60 суток, радикалы под стенами суда выражают свое недовольство

Суд отправил Стерненко под домашний арест Скриншот видео

Соратники Стерненко высказываются против решения суда

Шевченковский районный суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста по месту прописки.

Об этом сообщили в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Радикалы, которые собрались под стенами суда, возмущены таким решением. Они громко скандируют различные лозунги, свистят.

Добавим, защита Сергея Стерненко заявила, что будет подавать апелляцию на такое решение судей.

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Как сообщалось, активисты заблокировали въезд на улицу возле Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело одесского активиста Сергея Стерненко и избирали ему меру пресечения.

Напомним, ранее у стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривали дело Сергея Стерненко, возник конфликт между активистами и журналистами телеканала ZIK, в результате которого правоохранители задержали пятерых человек.

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