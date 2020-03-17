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Суд отклонил жалобу Звиробий на меру пресечения

Маруся Зверобой Фото из открытых источников

По словам адвоката, судьи сообщили о решении не открывая заседания

Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционной жалобы волонтеру Маруси Зверобой, которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, относительно назначения ей меры пресечения в виде личного обязательства. Об этом 17 марта заявил адвокат Андрей Писаренко, сообщает УНН.

"Судьи не открывая заседания сообщили, что они задним числом отказали в открытии апелляционного производства...",- отметил Писаренко.

Напомним, 6 февраля, военному волонтеру Марусе Звиробий вручили подозрение в рамках дела об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

После допроса в ГБР она заявила, что Владимир Зеленский уже давал показания в деле, поэтому теперь она потребует совместного допроса вместе с президентом.

А впоследствии, 10 февраля, Печерский районный суд Киева огласил решение о мере пресечения для Маруси Звиробий.

 

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