Суд отклонил апелляцию защиты подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко РБК-Украина

Музыканта хотели взять на поруки ряд депутатов и волонтеров

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, музыканта Андрея Антоненко ("Риффмастера"), и оставил его под стражей до 23 июля. Об этом сообщает "Укринформ".

"Решение следователя судьи Печерского райсуда, которым продлен относительно Антоненко срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Антоненко хотели взять на поруки народные избранники партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз и Николай Величкович, волонтеры Мирослав Гай, Елена Щербина и Юлия Гончарова, экс-депутаты Татьяна Черновол и Андрей Тетерев, автор телепроекта "Служба розыска детей" Руслан Горовой, а также действующий и первый командиры Антоненко в ВСУ Алексей Никифоров и Александр Гагаев.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от участия в следственных действиях и от полиграфа. По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, они не хотят давать любые показания.

Также Андрей Антоненко заявлял, что в СИЗО на него давили и не оказывали медицинскую помощь. Кроме того, в последнее время его и Юлию Кузьменко беспокоят проблемы со здоровьем.