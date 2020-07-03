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Суд оставил Сергея Стерненко под домашним арестом

Стерненко и его адвокаты просили полной отмены меры пресечения

Сергей Стерненко

 Укринформ

Киевский апелляционный суд отказал Сергею Стерненко в удовлетворении жалобы на назначенный домашний арест. Об этом сообщает Украинская правда ссылке на заседание суда.

Отмечается, что сегодня в суде продолжили рассмотрение апелляции Стерненко и его защиты на арест, который ему назначил Шевченковский районный суд Киева.

Стерненко хотел полной отмены мероприятия. Значительное количество людей согласились взять его на поруки. Среди них бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич, депутаты "Голоса" Кира Рудик, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский и другие.

Стерненко заявил, что он остался под арестом якобы из-за давления президента Владимира Зеленского, генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова. Обжаловать решение апелляционного суда нельзя.

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Напомним, 26 июня Киевский апелляционный суд объявил перерыв в деле по жалобе Стерненко на домашний арест до 3 июля. В суде объяснили, что перенос вызван большим количеством людей, которые готовы взять подозреваемого на поруки, и приближением выходных.

Активиста Сергея Стерненко подозревают в умышленном убийстве. Он обвинения отвергает и утверждает, что защищался во время нападения на себя в мае 2018 года.

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