Суд оправдал экс-чиновника из Хмельницкой области, который привязал собаку к авто и протащил 1,5 км по дороге

Владимир Байдич таким образом пытался наказать животное Фото из открытых источников

Производство закрыли из-за отсутствия состава уголовного преступления

Суд оправдал бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича, который в 2019 году привязал собаку к автомобилю и на скорости протащил ее по дороге. Об этом сообщает Суспільне.

По словам заместителя руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергея Комонюка, судебно-медицинская экспертиза не выявила признаков увечья у животного.

"Экспертиза, которую проводили в Харькове, дала заключение, что обнаруженные у собаки по кличке Барсик телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья. Однако, от нанесенных травм у собаки признаков осложнения здоровья не выявлено", – заявил Комонюк.

Пострадавший пес по кличке Барсик Фото из открытых источников

На основании заключения экспертов следственный отдел Красиловского отдела полиции закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 299 Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас пес Барсик находится в кинологическом центре ГУ Нацполиции области, куда попал после издевательств.

Напомним, в ноябре 2019 года тогдашний директор Государственного архива Хмельницкой области Владимир Байдич привязал свою собаку к автомобилю и протянул животное полтора километра. Чиновник пояснил, что таким образом он хотел наказать животное, которое якобы укусило его мать.