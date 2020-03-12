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Суд оккупированного Крыма продлил арест 13 фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Фото из открытых источников

Суды аргументировали продление пребывания в СИЗО тяжестью обвинения и вероятностью побега фигурантов

Киевский районный суд Симферополя, который находится под контролем РФ, и Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приняли решение о продлении ареста 13 фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" до 27 марта.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Так, в решениях судов говорится, что арест продлили из-за якобы тяжести обвинений и вероятности побега фигурантов.

"Суды мотивируют продолжение тяжестью обвинения и вероятностью побега. Другого там ничего не прописывается. Продлили арест до 27 марта, потому что с 27 марта уже будет год, как люди по этому делу находятся под стражей, и поэтому следующее продолжение будет после 27 марта – это уже компетенция "Верховного суда Крыма". То есть пока продлили на 12 дней", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что под арестом останутся Ремзи Бекиров, Фарход Базаров, Раим Айвазов, Сервет Газиев, Эрфан Османов, Владлен Абдулкадыров, Рустем Сейтхалилов, Джемиль Гафаров, Тофик Абдулгазиев, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Шейхалиев.

До этого во время трех судебных процессов, 10 марта, в судах Ростова-на-Дону и Таганрога в России судьи вынесли одинаковые решения для фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" – Сейрана Муртазы, Асана Яникова, Алима Каримова, Акима Бекирова, Иззета Абдуллаева, Сеитвели Сеитабдиева и Руслана Сулейманова, которые будут находиться под стражей до 27 марта.

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Напомним, ранее сообщалось, что фигурантов первой симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" Айдера Салединова, Рустема Исмаилова и Эмиля Джемаденова этапировали из СИЗО в Ростовской области в Республику Башкортостан.

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