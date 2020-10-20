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Суд объявил в международный розыск трех экс-беркутовцев, которых Украина передала НВФ

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Прокуратура просила объявить их в розыск из-за того, что они не появляются и с ними невозможно установить связь

Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск троих из пяти бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала незаконным вооруженным формированиям во время обмена удерживаемыми в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, суд принял решение объявить трех бывших беркутовцев, Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина в международный розыск. Поэтому, в отношении них дело, которое длится уже пять лет, остановили. Относительно других двух, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые 8 февраля 2020 года вернулись в Киев после обмена, будут слушать дальше.

Прокуратура утверждает, что Янишевский, Зинченко и Аброськин, скорее всего, уже не на оккупированных территориях Донбасса и просила объявить их в розыск, ссылаясь на то, что они не появляются и с ними невозможно установить связь.

"По мнению стороны обвинения, они находятся на территории России", - отметил прокурор Игорь Земсков.

Защита же утверждала, что оснований для розыска нет, однако суд согласился с прокуратурой.

Судебный процесс продолжится 25 ноября.

К слову, во время выступления на заседании бывший "беркутовец" уверял, что Служба безопасности Украины в конце 2019 года "умоляла" их согласиться на обмен. Иначе, по его словам, обмен бы не состоялся.

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Напомним, ранее, следователи ГБР объявили подозрение бывшему старшему прокурору Киева по делу Майдана.

До этого следователи при руководстве прокуроров сообщили о подозрении экс-беркутовцу, который незаконно препятствовал проведению мирных собраний на Майдане и превысил служебные обязанности.

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