Суд объявил в международный розыск трех экс-беркутовцев, которых Украина передала НВФ

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Прокуратура просила объявить их в розыск из-за того, что они не появляются и с ними невозможно установить связь

Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск троих из пяти бывших бойцов "Беркута", которых Украина передала незаконным вооруженным формированиям во время обмена удерживаемыми в декабре 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, суд принял решение объявить трех бывших беркутовцев, Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина в международный розыск. Поэтому, в отношении них дело, которое длится уже пять лет, остановили. Относительно других двух, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые 8 февраля 2020 года вернулись в Киев после обмена, будут слушать дальше.

Прокуратура утверждает, что Янишевский, Зинченко и Аброськин, скорее всего, уже не на оккупированных территориях Донбасса и просила объявить их в розыск, ссылаясь на то, что они не появляются и с ними невозможно установить связь.

"По мнению стороны обвинения, они находятся на территории России", - отметил прокурор Игорь Земсков.

Защита же утверждала, что оснований для розыска нет, однако суд согласился с прокуратурой.

Судебный процесс продолжится 25 ноября.

К слову, во время выступления на заседании бывший "беркутовец" уверял, что Служба безопасности Украины в конце 2019 года "умоляла" их согласиться на обмен. Иначе, по его словам, обмен бы не состоялся.

Напомним, ранее, следователи ГБР объявили подозрение бывшему старшему прокурору Киева по делу Майдана.

До этого следователи при руководстве прокуроров сообщили о подозрении экс-беркутовцу, который незаконно препятствовал проведению мирных собраний на Майдане и превысил служебные обязанности.