Суд не восстановил Нефедова в должности председателя Гостаможслужбы

Экс-Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов Фото из открытых источников

Решение объяснили соблюдением Кабмином процедуры увольнения

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова о восстановлении его в должности. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд принял соответствующее решение, поскольку установил соблюдение Кабинетом министров Украины процедуры во время увольнения чиновника с должности.

Сам Нефедов просил признать противоправным и отменить распоряжение правительства о его увольнении с должности председателя Государственной таможенной службы Украины". Также речь шла о просьбе восстановить его в этой должности и взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Напомним, в феврале 2020 года тогдашнего председателя Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова поймали на порношоу в одном из самых дорогих ночных клубов столицы. На видео, которое появилось в сети, главный таможенник ритмично двигался в окружении полуодетых девушек в эротических масках.

Позже Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям надбавки в размере 600% оклада. Тогда он сослался на "интенсивность труда" и "выполнение особо важной работы".

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В апреле прошлого года Кабинет министров Украины во время заседания уволил Нефьодова с должности. Также тогда правительство приняло решение уволить трех его заместителей.