Суд Киева открыл дело о запрете Соколову руководить ГБР

Александр Соколов ГБР

Суд принял рассмотрение дела без проведения судебного заседания

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску о запрете Александру Соколову выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суд.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Ростислава Поповича и.о. Директора ГБР Александра Соколова, третье лицо – Государственное бюро расследований", -отметили в пресс-центре суда.

Как отмечается, истец просит суд запретить заместителю Александру Соколову в дальнейшем выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований и признать отсутствие у него таких полномочий.

По предварительной информации, суд принял рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

Напомним, недавно в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований назначили заместителя директора Александра Соколова.