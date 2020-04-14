live
Новости » События Читати новину українською

Суд Киева открыл дело о запрете Соколову руководить ГБР

Александр Соколов

 ГБР

Суд принял рассмотрение дела без проведения судебного заседания

Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску о запрете Александру Соколову выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба суд.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Ростислава Поповича и.о. Директора ГБР Александра Соколова, третье лицо – Государственное бюро расследований", -отметили в пресс-центре суда.

Как отмечается, истец просит суд запретить заместителю Александру Соколову в дальнейшем выполнять обязанности директора Государственного бюро расследований и признать отсутствие у него таких полномочий.

По предварительной информации, суд принял рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела.

Напомним, недавно в связи с назначением Ирины Венедиктовой генеральным прокурором выполнять полномочия директора Государственного бюро расследований назначили заместителя директора Александра Соколова. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Королева Елизавета II в четвертый раз за все годы правления обратится к нации Все, что нужно знать о коронавирусе: 78 интересных и полезных фактов В США рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19 Тараканов еще надо оттуда выгнать, – Шарий о VIP-палатах для украинских чиновников
Loading...

программы канала ZIK

Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20