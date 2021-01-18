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Суд Киева оправдал скандального догхантера Святогора

Алексей Святогор Фото из открытых источников

Мужчину обвиняли в жестоком убийстве животных и пропаганде насилия

Шевченковской районный суд Киева 18 января оправдал Алексея Святогора, которого обвиняли в жестоком убийстве животных и распространении аудио или видеопродукции, пропагандирующие культ насилия. Об этом сообщает Страна, ссылаясь на заседание суда. 

Как отмечается, доказательства прокуратуры признали необоснованными, в результате чего мужчине вынесли оправдательный приговор. По словам судьи, непосредственно Святогором не было совершено действий, которые свидетельствовали бы об изготовлении или распространении материалов, пропагандирующие насилие и жестокость. 

"Выводы суда могут основываться только достоверных доказательствах и не могут быть сделать на основе предположений. Основываясь предоставленными суду доказательствами и показания обоих сторон, суд пришел к выводу, что вина Святогора не доказана в правонарушениях, которые предусматривает ч.2 и ч.3 ст. 300 Уголовного кодекса", — говорится в приговоре, который зачитала судья.

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Таким образом, судья постановила, что вина Алексея Святогора в инкриминируемых ему преступлениях не доказана.

Напомним, о задержании Святогора стало известно 2018 года. После чего в июне суд Киева принял решение взять его под стражу на два месяца. Однако, позже догхантеру изменили меру пресечения на домашний арест. 

В связи с этим зоозащитники собрались под генпрокуратурой с требованием снова взять мужчину под стражу и провести справедливое расследование. 

Алексей Святогор известен как догхантер, который убил более 500 бродячих животных, о чем сам публично заявлял. Обвинения в свою сторону мужчина аргументировал тем, что таким образом он лишает собак тяжелой жизни на улице.

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