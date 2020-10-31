Суд избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на Майдане

Юрий Назаренко во время заседания суда Общественное

Адвокат заявил, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим

В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд Киева назначил подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Майдане Независимости меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета. Об этом сообщает "Суспильне".

Как отмечается, подозреваемого Юрия Назаренко, который был за рулем Land Rover, доставили в суд на "скорой" в сопровождении правоохранителей. Во время заседания мужчина заявил о плохом самочувствии, однако отвечал на вопросы судьи.

Юрий Назаренко во время заседания суда Общественное

Юрий Назаренко во время заседания суда Общественное

По словам Назаренко, перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, однако в момент поворота на Крещатик его состояние начало резко ухудшаться. После чего мужчина потерял сознание. Также водитель заверил, что не помнит, что происходило после начала поворота возле Майдана Независимости.

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Кроме этого, врач Назаренко, выступавший в роли свидетеля, заявил, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября. После чего, 26 октября Юрия Назаренко выписали из больницы, а в пятницу он приезжал на осмотр. Врач отметил, что предостережений к управлению автомобилем у водителя не было.

В то же время защита Назаренко заявила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По предварительной информации, сейчас собрано 50% от суммы, которая она будет выплачена независимо от того, будет ли Юрий Назаренко признан виновным в совершении ДТП.

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Напомним, смертельная авария в Киеве случилась в пятницу вечером, 30 октября, на Майдане Независимости. Водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека.

Сам водитель позже заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание. Заметим, алкоголя в крови Назаренко не обнаружили.