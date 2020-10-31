Суд избрал меру пресечения подозреваемому в смертельном ДТП на Майдане
Адвокат заявил, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим
В субботу, 31 октября, Шевченковский районный суд Киева назначил подозреваемому в совершении смертельного ДТП на Майдане Независимости меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета. Об этом сообщает "Суспильне".
Как отмечается, подозреваемого Юрия Назаренко, который был за рулем Land Rover, доставили в суд на "скорой" в сопровождении правоохранителей. Во время заседания мужчина заявил о плохом самочувствии, однако отвечал на вопросы судьи.
По словам Назаренко, перед посадкой в автомобиль чувствовал себя хорошо, однако в момент поворота на Крещатик его состояние начало резко ухудшаться. После чего мужчина потерял сознание. Также водитель заверил, что не помнит, что происходило после начала поворота возле Майдана Независимости.
Кроме этого, врач Назаренко, выступавший в роли свидетеля, заявил, что у 66-летнего пациента случился инсульт и его прооперировали 19 октября. После чего, 26 октября Юрия Назаренко выписали из больницы, а в пятницу он приезжал на осмотр. Врач отметил, что предостережений к управлению автомобилем у водителя не было.
В то же время защита Назаренко заявила, что подозреваемый полностью признает вину и готов выплатить компенсации пострадавшим. По предварительной информации, сейчас собрано 50% от суммы, которая она будет выплачена независимо от того, будет ли Юрий Назаренко признан виновным в совершении ДТП.
Напомним, смертельная авария в Киеве случилась в пятницу вечером, 30 октября, на Майдане Независимости. Водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека.
Сам водитель позже заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание. Заметим, алкоголя в крови Назаренко не обнаружили.