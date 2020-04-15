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Суд избрал меру пресечения для агента ФСБ генерала Шайтанова

Шайтанов проведет за решеткой два месяца

Затримання контррозвідкою СБУ генерал-майора цієї служби Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ Росії Фото из открытых источников

В среду, 15 апреля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для разоблаченного агента ФСБ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Согласно сообщению, Шайтанов будет находиться под стражей в течение 60 дней. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса. 

Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины. 

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Напомним, накануне контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. 

Впоследствии Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи разговоров генерал-майора Валерия Шайтанова с сотрудником ФСБ РФ Егоровым. 
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