Суд избрал меру пресечения для агента ФСБ генерала Шайтанова

Шайтанов проведет за решеткой два месяца

Затримання контррозвідкою СБУ генерал-майора цієї служби Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ Росії Фото из открытых источников

В среду, 15 апреля, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для разоблаченного агента ФСБ Валерия Шайтанова. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, Шайтанов будет находиться под стражей в течение 60 дней. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса.

Как отмечается, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Напомним, накануне контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти, им оказался генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.