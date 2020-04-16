Суд избрал меру пресечения Чорновол
Подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, которую подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает "РБК-Украина".
В частности, подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца.
Ей приказано являться к следователю и в суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.
Отметим, в четверг утром, 16 апреля, начались судебные слушания по делу Чорновил.
Напомним, накануне Татьяне Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.
Как известно, бывшего нардепа подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.