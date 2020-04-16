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Суд избрал меру пресечения Чорновол

Экс-народний депутат Татьяна Чорновил Фото из открытых источников

Подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол, которую подозревают в убийстве человека. Об этом сообщает "РБК-Украина".

В частности, подозреваемую отправили на круглосуточный домашний арест почти на два месяца.

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Ей приказано являться к следователю и в суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения, срок действия - до 8 июня.

Отметим, в четверг утром, 16 апреля, начались судебные слушания по делу Чорновил.

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Напомним, накануне Татьяне Чорновол отказали в отводе судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, который должен избрать ей меру пресечения.

Как известно, бывшего нардепа  подозревают в поджоге офиса Партии регионов в Киеве во время Майдана в феврале 2014 года. В результате пожара погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

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