Суд арестовал имущество завода "Кузницы на Рыбальском" в деле против Порошенко, - Портнов

Андрей Портнов из открытых источников

Адвокат отметил, что завод является ключевым объектом, через который экс-президент отмывал свои преступные доходы

Окружной административный суд Киева арестовал имущество завода "Кузница на Рыбальском" в деле против пятого президента Украины Петра Порошенко. О решении суда сообщил юрист Андрей Портнов в небольшом видеообращении на своем канале в YouTube.

"Пока генеральный прокурор и ГБР разгоняются с уголовными делами в отношении предыдущего политического режима в отношении Порошенко, наша команда без всяких возможностей процессуальных, не имея никаких правоохранительных механизмов, находясь фактически в оппозиции к правоохранительным органам сегодня по нашему иску в административном суде смогла заморозить крупнейший актив Петра Порошенко – завод "Кузница на Рыбальском", - сказал известный адвокат.

Решение суда принято по иску гражданки Исаевской, которая намерена обжаловать бездеятельность Национального агентства по предотвращению коррупции в расследовании информации о коррупции Порошенко.

"Напомню, "Кузница на Рыбальском" – это ключевой объект, через который Порошенко отмывал свои преступные доходы, будучи одновременно и президентом, и одновременно контролируя правительство, Минфин, парламентскую коалицию, когда в закон о бюджете вносились изменения для того, чтобы финансировать собственный завод, а потом покупал на этом заводе собственную продукцию втридорога и в острую фазу войны поставлял ее в армию", - добавил Портнов.

Напомним, ранее Портнов заявил, что власть согласилась ослабить преследования Порошенко в обмен на голоса за законы для МВФ.