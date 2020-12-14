Суд арестовал и определил залог для руководителя порта "Черноморск"

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Суд назначил залог в размере 2 млн 102 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для и. о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск", которого подозревают во взяточничестве, в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок меры пресечения – 60 дней с момента его задержания", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога, фигурант должен прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду, не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя, сообщать следователю об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении, сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

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Напомним, 10 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тыс. долларов США.