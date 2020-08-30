Стычка на марше ЛГБТ в Одессе: Количество задержанных возросло до 16

Стычка на марше ЛГБТ в Одессе Фото: Нацполиция

Против всех задержанных составят протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение требованию полицейского)

В ходе столкновений перед началом "Марша равенства" в Одессе полиция задержала 16 человек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, против всех задержанных составят протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, полиция решает вопрос о внесении сведений в единый реестр по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении правоохранителя.

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Напомним, в Одессе на марше ЛГБТ "Одесса прайд" произошла стычка между их противниками с акции "За семейные ценности" и правоохранителями. Так, недалеко от Думской площади начались столкновения с применением яиц и слезоточивого газа. После этого правоохранители начали окружать участников марша "За семейные ценности".