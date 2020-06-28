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Стрельба в Харьковской области: Полиция открыла два производства

Инцидент случился накануне вечером

Фото из открытых источников

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту стрельбы в Харьковской области, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

"Следователем открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Как отметили в полиции, 53-летнего подозреваемого задержали на месте происшествия, у него также изъяли оружие. За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, накануне в Харьковской области пьяный мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми, после чего один из раненых погиб.

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