Столичные супермаркеты начали снижать наценку на продукты первой необходимости
Информацию с перечнем товаров, на которые снизили наценку, можно будет увидеть на сайте компаний
Супермаркеты в Киеве, по рекомендации Антимонопольного комитета, согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.
Об этом в своем Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.
В частности, на такой шаг пошли следующие торговые сети:
- NOVUS
- Ашан
- METRO Cash & Carry Ukraine
- Сильпо
- BILLA
- АТБ-Маркет
- VARUS
- ЭКО маркет
- Велика Кишеня
- Велмарт
Отмечается, что уже завтра эту информацию смогут увидеть все желающие в магазинах выше упомянутых сетей.
К тому же, информацию с перечнем товаров, на которые снизили наценку, можно будет увидеть на сайте компаний.
По словам председателя Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета, в основном речь идет о самых популярных товарах - мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы, лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.
Существенное снижение наценки коснулось и лимонов.
Также чиновник добавил, что продолжается расследование по делу антиконкурентных согласованных действий относительно одновременного поднятия цен на продукты первой необходимости в Киеве и области.
Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономики начало усиленно отслеживать цены и наличие продуктов в украинских магазинах.
Также отмечалось, что АМКУ начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области из-за повышения цен на маски.