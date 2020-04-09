Столичные супермаркеты начали снижать наценку на продукты первой необходимости

Фото из открытых источников

Информацию с перечнем товаров, на которые снизили наценку, можно будет увидеть на сайте компаний

Супермаркеты в Киеве, по рекомендации Антимонопольного комитета, согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.

Об этом в своем Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

В частности, на такой шаг пошли следующие торговые сети:

NOVUS

Ашан

METRO Cash & Carry Ukraine

Сильпо

BILLA

АТБ-Маркет

VARUS

ЭКО маркет

Велика Кишеня

Велмарт

Отмечается, что уже завтра эту информацию смогут увидеть все желающие в магазинах выше упомянутых сетей.

К тому же, информацию с перечнем товаров, на которые снизили наценку, можно будет увидеть на сайте компаний.

По словам председателя Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета, в основном речь идет о самых популярных товарах - мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы, лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца.

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Существенное снижение наценки коснулось и лимонов.

Также чиновник добавил, что продолжается расследование по делу антиконкурентных согласованных действий относительно одновременного поднятия цен на продукты первой необходимости в Киеве и области.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэкономики начало усиленно отслеживать цены и наличие продуктов в украинских магазинах.

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Также отмечалось, что АМКУ начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области из-за повышения цен на маски.