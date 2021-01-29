Стерненку отменили домашний арест

Сергей Стерненко Общественное

Активиста взял на поруки народный депутат

Приморский районный суд Одессы отменил домашний арест для активиста Сергея Стерненка и отправил его на поруки. Об этом сообщил народный депутат Роман Лозинский в Фейсбук.

Отмечается, что активиста на поруки взял сам парламентарий. "Только что суд удовлетворил мое заявление о взятии на поруки Сергея Стерненко и отменил домашний арест", – написал Лозинский.

Как сообщает "Суспільне", во время заседания адвокат активиста Маси Найем ходатайствовал об отмене меры пресечения. На вопрос судьи о том, чем Стерненку мешает домашний арест, тот пояснил, что уже 6 месяцев не может увидеть мать, отца и больную бабушку в Одесской области. После этого нардеп Лозинский попросил взять активиста на поруки. При этом прокурор и представители потерпевших выступили против.

В то же время сторона обвинения зачитала выводы новой медицинской экспертизы, согласно которой на месте пребывания тела Ивана Кузнецова была кровь Стерненко. В свою очередь, адвокат заявил о подтверждении экспертизой того, что активист "не добивал" Кузнецова. По словам защитника, если бы Стерненко нагнулся к раненому мужчине, то его одежда и пакет содержали бы кровь погибшего.

Напомним, Сергея Стерненко подозревают в умышленном убийстве. Сам активист обвинения отвергает и утверждает, что защищался во время нападения на себя в мае 2018 года. 1 июля 2020 года Стерненко объявили подозрение по двум статьям – "Умышленное убийство" и "Незаконное ношение холодного оружия".

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В декабре прошлого года суд отклонил ходатайство прокурора о заключении Стерненко под стражу и поместил его под ночной домашний арест. Сторона обвинения просила избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.