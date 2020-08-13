Стерненко получил от СБУ обвинительный акт по делу об убийстве

Сергей Стерненко вместе с адвокатом забрали обвинительный акт в СБУ Telegram/Сергей Стерненко

Дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы, однако активист потребует изменить подсудность на один из столичных судов

В четверг, 13 августа, активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года. Об этом Стерненко сообщил в Telegram.

​"Приходили с адвокатом Ореховским забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. По тому самому делу, в котором меня обвиняют в том, что я защитил свою жизнь. В отличие от всевозможных судей волков как ни прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться. Под СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус полиции, приус патрульных и еще кучу людей в штатском", – отметил активист.

Также Стерненко сообщил, что дальше дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако, активист намерен обратиться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов Киева.

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Напомним, на прошлой неделе Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест.