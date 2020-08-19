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Стерненко подтвердил, что фигурирует в деле об убийстве Шеремета

Сергей Стерненко 

 day.kyiv.ua

По его словам, полиция незаконно прослушивает граждан

Активист Сергей Стерненко подтвердил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, указаны его данные как лица, которое может быть причастным к совершению этого преступления. Об этом Стерненко написал в своем Facebook.

"Издание "Бабель" обнародовало информацию о том, что в деле Шеремета фигурирует и мой мобильный телефон. Я выяснил детали и подтверждаю эту информацию. Следователи полиции в рамках производства по убийству Шеремета брали разрешения на прослушивание и слежку за очень многими людьми. И это вообще никак не касалось самого убийства Шеремета", - написал активист.

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По словам Стерненко, в уголовном производстве указаны два его телефона - актуальный и старый, которым он не пользовался уже лет семь.

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Напомним, накануне подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, защита подозреваемой Яны Дугарь отказалась.

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