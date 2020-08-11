"Стены – волнами, балкон висит": Жительница разрушенного дома на Позняках до сих пор получает платежки за "коммуналку"

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И это несмотря на то, что квартира этой семьи получила значительные повреждения

Жительнице разрушенного взрывом жилого дома на Позняках в Киеве уже два месяца приходят платежки за коммунальные услуги, несмотря на то, что ее квартира не пригодна для проживания.

Об этом Оксана Ходорич сообщила во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

Женщина заметила, что ее возмутил сам факт получения платежек: "Сам факт циничности отправки квитанций человеку, который не имеет ни жилья, ни имущества, вообще не рассматривается никак".

Жительница дома отметила, что ее квартира подверглась значительным повреждениям – бетонные стены от силы взрыва пошли волнами, все стены в трещинах, из окон повылетали стекла, балконные конструкции нависают над нижними этажами, которые разрушены полностью. Однако времени на то, чтобы оспаривать указанные в платежках суммы, у киевлянки пока нет, поскольку она ежедневно вынуждена заботиться о том, чтобы обеспечить себя и семью едой и вещами первой необходимости. Она добавила, что сейчас живет во временном жилье, которое предоставила ее семье "Укрзализныця" (муж Оксаны – сотрудник УЗ).

Напомним, взрыв в многоэтажке на столичных Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, трагедию вызвал взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

Почти сразу Национальная полиция Украины начала проводить неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии. Среди пострадавших оказались сотрудники "Укрзализныци". Их разместили в гостиничном фонде компании.

23 июня спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г. и 1974 г., а также трех мужчин 1991 г., 1967 г., 1976 г.

Двумя днями позже президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца.