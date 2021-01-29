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Старинные часы, деньги и медали: На Львовской таможне остановили мужчину с коллекцией редких вещей

Драгоценности, которые пытался перевезти водитель микроавтобуса Скриншот с видео Государственной таможенной службы Украины

Они датируются ХІХ-ХХ веком

На Львовщине во время прохождения украинско-польского таможенного контроля у мужчины обнаружили более 4,5 тысячи ценных вещей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы на своей странице в Facebook.

Как отмечается, перевезти дорогостоящие товары из Польши в Украину хотел 36-летний водитель микроавтобуса. Когда в пункте пропуска "Краковец-Корчева" (Львовская обл.) он пытался проехать по полосе упрощенного таможенного контроля, ему предложили предоставить багаж на проверку.

Следовательно, таможенникам удалось выяснить, что в сумках были ценные и редкие вещи.

"В трех хозяйственных сумках были коробки, в которых и содержался "настоящий клад". Более двух тысяч монет разных номиналов и производителей, 140 шт. изделий бижутерии (заколки, браслеты, бусы), старинные наручные и карманные часы, почти 2,5 тыс. Банкнот разных стран и номиналов, а также более 200 монет в футлярах. Отдельные вещи датированы XIX-ХХ вв., есть предметы из драгоценных металлов, о чем свидетельствуют отпечатки пробы", - говорится в сообщении.

При этом добавляется, что такой товар водителя попросил перевезти на украинскую территорию неизвестный ему человек, а взамен пообещал вознаграждение.

Все драгоценности были изъяты правоохранителями, их направят на экспертизу для дальнейшего установления стоимости, культурной и исторической ценности.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на таможне изъяли 23 бриллианта. Их задекларировали как искусственные камни ценой 960 гривен.

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