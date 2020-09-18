Стали известны подробности о подозреваемом в нападении на Балуха

Предполагаемым нападающим оказался киевлянин 1988 года рождения

Подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха задержали, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что правоохранители установили личность подозреваемого после опроса свидетелей инцидента. Им оказался житель Киева 1988 года рождения.

Как сообщают в полиции, мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов. Тогда Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Козак". Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан Edem, где у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой, поэтому Балух упал и потерял сознание. Злоумышленник не оказал пострадавшему помощь и скрылся, после чего Владимира Балуха госпитализировали.

Известно, что следователи Днепровского управления полиции открыли уголовное производство по ч.1 статьи "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в ночь на вторник 8 сентября неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.

Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.

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Позже бывший политзаключенный и журналист Роман Сущенко заявил, что следствие по делу избиения Владимира Балуха рассматривает четыре основные версии события: несчастный случай, хулиганство, месть и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений