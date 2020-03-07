Стало известно имя украинского военного, который погиб 6 марта на Донбассе

Военнослужащий погиб в результате подрыва БМП

Военный ООС Дмитрий Фирсов, который погиб 6 марта Facebook-страница 93-й бригады Холодный Яр

В пятницу, 6 марта, в результате подрыва боевой машины пехоты погиб командир взвода механизированного батальона 93 бригады Холодный Яр лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов. Соответствующая информация размещена на странице бригады в Facebook.

"С большой скорбью и болью в сердце мы сообщаем, что сегодня 93 бригада Холодный Яр в пятый раз за эту ротацию теряет бойца! Во время выполнения боевого задания отдал свою жизнь командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс". Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет", - говорится в сообщении.

Известно, что до начала конфликта на востоке Украины, "Фирс" вместе с семьей жил в Донецке. После эскалации стал добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93 бригаду. Также он принимал участие в международных учениях – ORBITAL и Combined Resolve.

"Это был безбашенный человек, в хорошем смысле этого слова. Он был смелый, бесстрашный. Прекрасно владел искусством войны. Во время боев в Невельскому на Донбассе он уже подрывался в БМП на противотанковой мине. Но тогда был лишь контужен. Это было летом 2015 года. Потом, осенью, на том же направлении во время разведывательного выхода он снова подорвался – тогда повредил ногу и глаз. Тогда один боец погиб – мой командир взвода – Андрей Фигурный с позывным "Лем". А "Фирс" получил ранения. Потом мы больше года воевали в Крымском возле Бахмутской трассы. Также Дмитрий держал оборону в районе Новотроицкого, Новоселовки Второй, и опять на Бахмутской трассе, где и погиб", - вспоминает собрат Вячеслав с позывным "Слон".

Как отмечается, церемония прощания с погибшим и ритуал захоронения состоится в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. У погибшего осталась жена Тамара и сын Георгий.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 марта, незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный, а еще четверо получили ранения.