Стало известно имя и требования злоумышленника, который захватил в заложники полицейского в Полтаве

Спецоперация в Полтаве "Полтавщина"

Главное требование мужчины - не сажать его в тюрьму

Стало известно имя полтавского злоумышленника, который взял в заложники полицейского, и направляется с ним в сторону Киева. Об этом сообщает PavlovskyNews со ссылкой на собственные источники.

"Преступника зовут Скрипник Роман Николаевич. Он 1988 года рождения. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков. Также принимал участие в АТО", - говорится в сообщении.

Также по данным журналистов, которые общались с полицией на месте происшествия, главным требованием мужчины было не сажать его в тюрьму.

Сейчас автомобиль с заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе. Например, райцентр Решетиловка находится в 50 км от областного центра. Недалеко находится трасса на Киев.

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Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию с задержания угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужем, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

В свою очередь представитель полиции в Полтавский области сообщил, что мужчина, который в Полтаве угрожал взорвать гранату, уже имел нелады с законом.