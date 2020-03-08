США передадут Украине патрульные катера Mark VI, - СМИ
Они осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря
Украина получит от Америки новые патрульные катера типа Mark VI в рамках пакетной военной помощи.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в законодательном органе США.
Как отмечается, главной задачей патрульных катеров является обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Обычно они осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря.
Ожидается, что кроме катеров США передадут Украине и другую военную помощь.
Катера типа MK VI имеют пять сидений в рубке и дополнительные тринадцать сидений в основной части надстройки для размещения восемнадцати человек. Конструкция сидений позволяет снижать уровень удара.
Кроме того, на борту MK VI предусмотрено камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантного корабля.
Также на катере предусмотрены спальные места для шести человек.
Как сообщалось ранее, в ВМС ВС Украины ведутся переговоры с представителями США относительно передачи трех патрульных катеров типа Island.