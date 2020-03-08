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США передадут Украине патрульные катера Mark VI, - СМИ

Патрульный катер Mark VI Фото: ВМФ США

Они осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря

Украина получит от Америки новые патрульные катера типа Mark VI в рамках пакетной военной помощи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственный источник в законодательном органе США.

Как отмечается, главной задачей патрульных катеров является обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Обычно они осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря.

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Ожидается, что кроме катеров США передадут Украине и другую военную помощь.

Катера типа MK VI имеют пять сидений в рубке и дополнительные тринадцать сидений в основной части надстройки для размещения восемнадцати человек. Конструкция сидений позволяет снижать уровень удара.

Кроме того, на борту MK VI предусмотрено камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантного корабля.

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Также на катере предусмотрены спальные места для шести человек.

Как сообщалось ранее, в ВМС ВС Украины ведутся переговоры с представителями США относительно передачи трех патрульных катеров типа Island.

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