Среди похищенных пиратами моряков в Гвинейском заливе есть четыре украинца

Пираты захватили танкер "Curacao Trader" Фото из открытых источников

В общем пираты взяли в заложники 13 членов экипажа судна Curacao Trader

При захвате танкера у берегов Нигерии в Гвинейском заливе пірати похитили 13 членов экипажа, в том числе четверо украинцев. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на слова начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максима Коваленко.

Как отмечается, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль на юго-запад) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.

Сообщается, что нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.

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Ранее сообщалось, что у берегов Нигерии в Гвинейском заливе пираты напали на танкер "Curacao Trader" и похитили членов экипажа, которые являются гражданами России и Украины.