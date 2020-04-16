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Спецсправка с работы для проезда в транспорте: В Днепре ввели дополнительные карантинные мероприятия на Пасху

Фото из открытых источников

В справке должно быть указано время пребывания человека на работе

В Днепре на Пасху вводят дополнительные карантинные ограничения - даже работники критической инфраструктуры не смогут пользоваться транспортом без спецсправки с места работы.

Об этом сообщил директор транспортного департамента мэрии Днепра Игорь Маковцев, передает Радио Свобода.

В связи с новыми ограничениями, с 18 по 20 апреля жители Днепра кроме билета и документов, удостоверяющих личность, должны показывать документ с временем пребывания на работе.

Это станет условием для разрешения на проезд в общественном транспорте.

Если человек не предоставит такого документа, то получит штраф.

Известно, что справку нужно показывать исключительно с 12:00 субботы, 18 апреля, до 18:00 понедельника, 20 апреля.

Пока пользоваться городским транспортом могут, как и раньше, только сотрудники "критической инфраструктуры", – медики, спасатели, правоохранители, коммунальщики, работники хлебозаводов и т.д.

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При этом председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко призвал жителей с 13:00 субботы до 6:00 понедельника не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента заявили, что только 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху.

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Также отмечалось о том, как будут работать банки во время майских праздников.

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