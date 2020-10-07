live
Новости » События Читати новину українською

Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Черниговщины, - СБУ

Фото из открытых источников

Мужчина должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих

Спецслужбы Российской Федерации пытались склонить к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины жителя одного из приграничных районов Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки его задержали российские правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ. Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужа подписать согласие на негласное сотрудничество", - говорится в сообщении.

По заданию российских спецслужб, мужчина должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Также он должен был докладывать кураторам о сотрудниках украинских правоохранительных органов, гражданах, которые систематически ездят в Россию на заработки.

Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

Вернувшись в Украину, "информатор" добровольно пошел в СБУ и рассказал детали инцидента.

Новости по теме: В Херсонской области разоблачили агентурную сеть ФСБ РФ

Напомним, ранее в Украине задержали агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который готовил совершение диверсии в Ровно и планировал убийства украинских военнослужащих, задействованных в Операции объединенных сил.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В ЕС видят риск регресса Украины в борьбе с коррупцией, - СМИ Сидит в кресле несмотря на многочисленные скандалы: Как Садовый годами захватывал Львов Западные партнеры через фирмы-"прокладки" и антикоррупционные ОО в Украине "отмывают" деньги своих правительств, - Кузьмин Кузьмин: Коррупционный скандал с Венедиктовой может стать началом импичмента Зеленского
Loading...

программы канала ZIK

Пенсий не будет? Скандальное заявление Шмыгаля. Санкции США против украинцев | Ток-шоу
Предвыборные настроения украинцев. Местные выборы-2020. Катастрофа Ан-26 | Детали дня | 06.10.20
Минские соглашения и мир на Донбассе. Крутое пике
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Чего ожидать от выборов? Путь к миру | Ток-шоу
Поджег сына в квартире. Взяли таксиста в заложники. Трампа выписали из госпиталя | Новости | 06.10.20