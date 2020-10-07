Спецслужбы РФ пытались завербовать жителя Черниговщины, - СБУ

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Мужчина должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих

Спецслужбы Российской Федерации пытались склонить к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины жителя одного из приграничных районов Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки его задержали российские правоохранители за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ. Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужа подписать согласие на негласное сотрудничество", - говорится в сообщении.

По заданию российских спецслужб, мужчина должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Также он должен был докладывать кураторам о сотрудниках украинских правоохранительных органов, гражданах, которые систематически ездят в Россию на заработки.

Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ.

Вернувшись в Украину, "информатор" добровольно пошел в СБУ и рассказал детали инцидента.

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Напомним, ранее в Украине задержали агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который готовил совершение диверсии в Ровно и планировал убийства украинских военнослужащих, задействованных в Операции объединенных сил.