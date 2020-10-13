Спецоперация в центре Киева: Задержанные грабители оказались иностранцами

Задержание грабителей Скриншот видео

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В центре Киева задержали злоумышленников, которые грабили людей у обменников. Задержанные оказались гражданами Грузии.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

"Они грабили людей вблизи обменных пунктов. Это же именно они сделали сегодня, за ними следили правоохранители. После того, как они совершили преступление, сразу бросились за ними в погоню, но задержать их было трудно, и правоохранители решили идти напролом, на таран. Остановили именно таким образом, что машину подбили. Сейчас проводятся следственные действия", – отметил корреспондент и добавил, что ранее за совершенные преступления злоумышленников суд их отпускал, но на родину их не возвращали.

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По состоянию на сейчас движение по Крещатику восстановлено, правда, на центральной улице столицы, движение по которой перекрывали, образовались пробки.

Напомним, вечером во вторник, 13 октября, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и оперативники полиции Киева с привлечением бойцов КОРДа провели спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые нападали на клиентов валютных обменников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичный спецназ провел спецоперацию на Крещатике, в результате чего была задержана группа злоумышленников.