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Спасателям удалось локализовать пожары в Луганской области, - ГСЧС

Сейчас остается три очага тления

Спасателям удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"В 17:40 9 июля, удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м/с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, сейчас остаются три очага тления. Всего к тушению было привлечено 1 494 чел. и 293 ед. тех., из них от ГСЧС 736 чел. и 146 ед. техники (в том числе 2 самолета АН-32П, которыми 8 июля сделано 2 сбросы – 16 т воды).

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Напомним, ранее председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что лесной пожар удастся потушить в ближайшие два-три дня.

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