Спасатели нашли третью жертву под завалами дома в Киеве
Третья жертва - мужчина
Под завалами дома на Позняках в Киеве спасатели обнаружили еще одно тело, следовательно количество жертв происшествия возросло до трех. Об этом на брифинге заявил пресофіцер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает РБК-Украина.
Под завалами погиб мужчина. Сейчас устанавливают его возраст, а также, в какой именно квартире проживал погибший.
"На эту минуту у нас найдено третью погибшую человека. Это мужчина", - заявил представитель ГСЧС.
Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.
По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.
Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.
В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.
Позже спасатели уточнили, что по состоянию на 18:00 от взрыва погибли две женщины.