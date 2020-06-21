Спасатели нашли третью жертву под завалами дома в Киеве

Фото с места взрыва ГСЧС

Третья жертва - мужчина

Под завалами дома на Позняках в Киеве спасатели обнаружили еще одно тело, следовательно количество жертв происшествия возросло до трех. Об этом на брифинге заявил пресофіцер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает РБК-Украина.

Под завалами погиб мужчина. Сейчас устанавливают его возраст, а также, в какой именно квартире проживал погибший.

"На эту минуту у нас найдено третью погибшую человека. Это мужчина", - заявил представитель ГСЧС.

Напомним, сегодня в Дарницком районе Киева произошел взрыв у дома и повлек частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси.

По состоянию на 12:00 в разрушенном доме нашли тело одной погибшей лица, еще трех деблокировали.

Позже мэр города Виталий Кличко заявил, что в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека , еще одну госпитализировали в столичную больницу скорой помощи. Взрыв произошел на 7 этаже. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек.

В настоящее время Национальная полиция Украины проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые в Киеве обслуживали дом, где произошел взрыв.

Позже спасатели уточнили, что по состоянию на 18:00 от взрыва погибли две женщины.