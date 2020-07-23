Спасатели локализовали лесной пожар в Луганской области, - ГСЧС

ГСЧС

К тушению пожара были привлечены 183 человека и 47 ед. техники

Лесной пожар в Трехизбенском лесничестве в Новоайдарском районе Луганской области локализован. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 10:35 23 июля пожар локализован, наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены 183 человека и 47 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).

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Как известно, 22 июля, в Луганской области в результате обстрела вблизи населенного пункта Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества загорелся лес. В частности, огнем была охвачена сухая трава и молодой лес.

Это не первый случай лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области. Недавно, 6 июля, огонь вспыхнул на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возле села Осколоновка.

Позже пламя начало распространяться и уничтожило десятки жилых домов, еще ряд зданий были повреждены. Кроме этого, пожары унесли жизни нескольких человек.