Создание штаба для борьбы с COVID-19 во главе с Зеленским – чистого рода пиар-ход накануне выборов, – политтехнолог

Дмитрий Раимов Фото из открытых источников

Новую волну коронавируса можно одолеть лишь очередным жестким карантином

Создание штаба для борьбы с коронавирусом из числа депутатов во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским – это ничто иное как пиар-ход перед выборами.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Дмитрий Раимов отметил, что у властей было 7 месяцев для того, чтобы подготовить систему здравоохранения к новой волне коронавируса. Но к сожалению, этого не было сделано и, по мнению, эксперта, вопрос заключается в некомпетентности людей как на верхушке власти, так и в Министерстве здравоохранения.

В частности, добавил Раимов, общество должно задать им вопрос о хищении коронавирусного фонда, закупке средств защиты, строительстве новых и подготовке существующих больниц.

Кроме этого эксперт считает, что новую волну коронавируса можно преодолеть лишь очередным жестким карантином.

Раимов также прокомментировал намерение части депутатов создать еще один штаб для борьбы с COVID-19:

"Создание штаба для борьбы с коронавирусом из числа депутатов во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским – это ничто иное как пиар-ход перед выборами. У нас уже есть постоянно действующая комиссия по чрезвычайным ситуациям в виде коронавируса. Туда входят все экстренные службы, это все возглавляется Министерством, там присутствуют все чиновники, которые должны быть, специалисты-инфекционисты. То есть уже есть такая комиссия, которая этим занимается, есть штаб управления, который координируется Министерством и Офисом президента. Честно говоря, я не понимаю, что они там будут делать", – сказал Раимов.

Более того, добавил эксперт, у депутатов нет прямых полномочий управления системой здравоохранения и другими органами исполнительной власти.

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Как сообщали, в Украине могут создать штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19 во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 внесли в Верховную Раду.

Как отмечается, в ходе согласительного совета депутаты договорились рассмотреть документ во вторник, 20 октября.

Соответствующий документ предусматривает:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавирус.

Кроме того, планируется ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют коронавирусную болезнь, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Также хотят создать, по региональным распределением, необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.