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Совет Нацбанка объявил выговор и выразил недоверие заместителям главы НБУ Рожковой и Сологубу

Екатерина Рожкова Фото из открытых источников

Но о конкретных причинах пока ничего неизвестно

Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Об этом сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как отмечается, соответствующее решение приняли на заседании Совета НБУ.

Поводом для этого, по словам Данилишина, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

При этом Данилишин не указывает конкретных причин.

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Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что она получает SMS-сообщения с угрозами от неизвестных людей.

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